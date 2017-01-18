مواجهات في النقب احتجاجا على هدم منازل فلسطينية

قتل شرطي إسرائيلي وفلسطيني من عرب 48 وجرح آخرون، من بينهم رئيس القائمة العربية في الكنيست أيمن عودة، إثر مواجهات وقعت في قرية أم الحيران في النقب خلال تظاهرات ضد هدم منازل في القرية.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إنها أطلقت الرصاص على شخص حاول دهس مجموعة من الشرطة بسيارته وأردته قتيلا.

لكن سكان القرية أكدوا أن سائق السيارة كان يتجه إلى المكان بهدوء للتحدث مع المسؤولين الإسرائيليين لمحاولة وقف عملية الهدم.

ونفى السكان ما قالته الشرطة الإسرائيلية من اتهام القتيل بأنه أحد "النشطاء في الحركة الإسلامية داخل إسرائيل وإنه ربما كان متأثرا بتنظيم الدولة الإسلامية".

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