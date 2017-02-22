إدارة ترامب تفتح الباب "لترحيل جماعي" للمهاجرين

أصدرت الإدارة الأمريكية توجيهات صارمة جديدة لتوسيع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ونقلهم إلى بلدانهم، لكن متحدثا باسم البيت الأبيض قال إن الهدف منها ليس الترحيل الجماعي للمهاجرين، بينما يعتزم اتحاد الحريات المدنية الطعن في تلك الاجراءات.

ولا تغير التوجيهات الجديدة من قوانين الهجرة الأمريكية، لكنها تتخذ نهجا صارما ومتشددا في تطبيق تلك القوانين وتنفيذها، وتضع صغار اللصوص من المهاجرين بدون أوراق، في خانة واحدة مع المجرمين المدانين في جرائم خطيرة.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اثناء حملته الانتخابية، باجراءات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية للبلاد، كما دعا لتعزيز الموارد المخصصة لحراس الحدود، وإدارة الجمارك، والشرطة المكلفة بتنفيذ قوانين الهجرة.