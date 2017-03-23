بالفيديو: لحظة سقوط امرأة في نهر التيمز أثناء هجوم لندن

بي بي سي صورت لحظة سقوط امرأة في نهر التيمز في الوقت الذي كان فيه منفذ الهجوم على مبنى البرلمان البريطاني يقود سيارته فوق جسر وستمينستر.

لا توجد معلومات اذا كانت السيدة قفزت في الماء أم أطيح بها.

وكان رجل يقود سيارة الأربعاء على جسر ويستمنستر قد اقتحم الرصيف وأطاح بالمارة، مما أدى إلى إصابة العشرات.

وألقي القبض على ثمانية أشخاص في مداهمات تمت عقب هجوم ويستمنستر في مدينة لندن، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وقال القائم بأعمال مفوض الشرطة، ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب، مارك رولي، إن الضحايا خليط من جنسيات مختلفة.

وقال رولي إن مئات من أفراد المباحث مازالوا يعملون منذ الليلة الماضية، وإنهم فتشوا أماكن في ستة عناوين.