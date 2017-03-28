إيران تتصدر اهتمامات اليهود الأمريكيين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الشراكة الأمريكية الإسرائيلية تعنى مواجهة العدوان الإيراني في المنطقة ونشاطها الإرهابي حول العالم والقضاء التام على تنظيم الدولة الإسلامية.

يأتي هذا التصريح ضمن خطاب ألقاه من القدس أمام المؤتمر السنوي للجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية المعروفة باسم "أيباك".

وتقوم "أيباك" التي تأسست عام 1953 على دعم إسرائيل . كما تعتبر إحدى أضخم المنظمات الداعمة لها، وتركز على تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعميق التحالف بينهما.

تقرير لقمان أحمد.