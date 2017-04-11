الفصائل الفلسطينية تعلن انتهاء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

بعد أربعة أيام على اشتباكات عنيفة شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوبي لبنان٬ بين القوة الفلسطينية المشتركة التي تقودها حركة فتح ومجموعة المتشدد بلال بدر، عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعا أعلنت فيه وقف إطلاق النار. وقد اعتبرت الفصائل بلال بدر مطلوبا ويحق للقوة الفلسطينية ملاحقته واعتقاله والانتشار في الحي الذي كان يسيطر عليه داخل المخيم بعد أن غادره. وكانت الجولة الأخيرة من الاشتباكات بدأت بعد اعتراض بدر ومجموعته المسلحة على انتشار عناصر القوة الفلسطينية في منطقته. وبالرغم من تأكيد قيادات فتح بأنهم مصممون على حسم الخلاف عسكريا وعلى ضرورة أن يسلم بدر نفسه٬ فإنه يبدو أن وساطات إسلامية نجحت في تحييد بدر وإنهاء الاشتباك عند ذلك الحد.

تقرير كارين طربيه .