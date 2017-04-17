هل يستخدم تنظيم الدولة أسلحة كيماوية في الموصل؟

بي بي سي حصلت على صور تظهر أفرادا من الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل يعانون من حروق جلدية.

وفي بيان لها، اتهمت خلية الإعلام الحربي في الجيش العراقي التنظيم باستخدام قذائف معبئة بمواد كيماوية سامة ضد قوات عراقية بالموصل يوم السبت 15 من أبريل/نيسان الجاري.

تحدثنا إلى محمد الموصلي الذي أرسل لنا الصور. وهو ناشط عراقي ومدير محطة الغد الإذاعية التي تنقل أخبار مدينة الموصل وتطورات العملية العسكرية بداخلها.

ويقول الموصلي إن تقارير وصلته عن وقوع هجومين بمواد سامة، أولهما كان الجمعة، في منطقة العروبة، تلاه اخر السبت، في منطقة باب الجديد، ضد أفراد من الشرطة الاتحادية، وأن شهود عيان تحدثوا عن رائحة ثوم أو بصل قوية عند وصولهم إلى المنطقة، ما يدل على احتمالية استخدام غاز الخردل.

ونقل المصابون إلى مستشفى بالعاصمة بغداد لتلقي العلاج ، ولم يسفر الهجوم عن أي حالات وفاة.