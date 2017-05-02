اللوردات البريطاني: نهج ترامب قد يؤدي إلى زعزعة الشرق الأوسط
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اللوردات البريطاني: نهج ترامب قد يؤدي إلى زعزعة الشرق الأوسط

  • 2 مايو/ أيار 2017

قالت لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني إن النهج الذي تتبعه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط وتصاعد حدة الصراعات في المنطقة.

ووصفت اللجنة، التي عكفت على دراسة أوضاع الشرق الأوسط لستة أشهر، السياسة الخارجية لإدارة ترامب بأنها "غير متوقعة" و"هدامة".

وحث أعضاء اللجنة على سحب دعم بريطانيا لسياسة ترامب تجاه الشرق الأوسط، محذرة من أن النهج الأمريكي المتبع متقلب، وغير متوقع، وهدام، ومن الممكن أن يؤدي إلى المزيد من الاضطرابات والصراعات في المنطقة.

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