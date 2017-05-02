اللوردات البريطاني: نهج ترامب قد يؤدي إلى زعزعة الشرق الأوسط

قالت لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني إن النهج الذي تتبعه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط وتصاعد حدة الصراعات في المنطقة.

ووصفت اللجنة، التي عكفت على دراسة أوضاع الشرق الأوسط لستة أشهر، السياسة الخارجية لإدارة ترامب بأنها "غير متوقعة" و"هدامة".

وحث أعضاء اللجنة على سحب دعم بريطانيا لسياسة ترامب تجاه الشرق الأوسط، محذرة من أن النهج الأمريكي المتبع متقلب، وغير متوقع، وهدام، ومن الممكن أن يؤدي إلى المزيد من الاضطرابات والصراعات في المنطقة.