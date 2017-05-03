رجل ينقذ قطة سقطت في نهر التايمز
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رجل ينقذ قطة سقطت في نهر التيمز

  • 3 مايو/ أيار 2017

التقطت كاميرا المراقبة صورا تظهر لحظة سقوط قطة تدعى فليكس في نهر التيمز البريطاني.

و تعيش القطة في أحد مكاتب المرفأ الملكي في لندن القريبة من مكان الحادث.

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