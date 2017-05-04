مصورة حربية تقيم معرضاً فنياً في واشنطن يسلط الضوء على حياة الجنود

أظهرت المصورة الحربية الأمريكية ستايسي بيرسال، التي أصيب بجروح خطيرة مرتين في العراق، الحياة الداخلية للجنود في معرضها الجديد.
وقالت إنها تريد أن تظهرالتكلفة البشرية للحرب.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
أظهرت المصورة الحربية الأمريكية ستايسي بيرسال، التي أصيب بجروح خطيرة مرتين في العراق، الحياة الداخلية للجنود في معرضها الجديد.
وقالت إنها تريد أن تظهرالتكلفة البشرية للحرب.