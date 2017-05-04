مصورة حربية تقيم معرض فني
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مصورة حربية تقيم معرضاً فنياً في واشنطن يسلط الضوء على حياة الجنود

  • 4 مايو/ أيار 2017

أظهرت المصورة الحربية الأمريكية ستايسي بيرسال، التي أصيب بجروح خطيرة مرتين في العراق، الحياة الداخلية للجنود في معرضها الجديد.

وقالت إنها تريد أن تظهرالتكلفة البشرية للحرب.