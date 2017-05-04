النمور السيبيرية تعود مجددا إلى البرية

تعتبر النمور السيبيرية أكبر وأندر قطة على الأرض.
تسببت الأمراض والصيد غير المشروع لهذه الحيوانات إلى تهديدها بالانقراض. ولكن بفضل جهود الحفاظ عليها زاد عددها إلى أكثر من 500 نمر.
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تعتبر النمور السيبيرية أكبر وأندر قطة على الأرض.
تسببت الأمراض والصيد غير المشروع لهذه الحيوانات إلى تهديدها بالانقراض. ولكن بفضل جهود الحفاظ عليها زاد عددها إلى أكثر من 500 نمر.