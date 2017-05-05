الأمم المتحدة ترحب باتفاق روسيا وإيران وتركيا على إنشاء 4 مناطق آمنة في سوريا

قال المندوب الروسي في محادثات استانة إن المناطق الأمنة في سورية ستكون مغلقة أمام السلاح الجوي الأمريكي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أشاد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس في العاصمة الكازخية استانة باقامة مناطق آمنة في بعض المناطق السورية.

وقال المتحدث باسم غوتيريش في بيان للمنظمة الأممية إنه من الأهمية أن يبرم اتفاق يعمل على تحسين حياة السوريين.

وحظيت الخطة، التي اقترحتها موسكو بإنشاء مناطق أمنة بموافقة الوفود المشاركة.

ولكن ممثلي المعارضة السورية المسلحة غادروا المفاوضات قائلين إنهم لا يستطيعون قبول الاتفاق.