الامم المتحدة ترحب باتفاق المناطق الآمنة والمعارضة ترفضه
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الأمم المتحدة ترحب باتفاق روسيا وإيران وتركيا على إنشاء 4 مناطق آمنة في سوريا

  • 5 مايو/ أيار 2017

قال المندوب الروسي في محادثات استانة إن المناطق الأمنة في سورية ستكون مغلقة أمام السلاح الجوي الأمريكي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أشاد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس في العاصمة الكازخية استانة باقامة مناطق آمنة في بعض المناطق السورية.

وقال المتحدث باسم غوتيريش في بيان للمنظمة الأممية إنه من الأهمية أن يبرم اتفاق يعمل على تحسين حياة السوريين.

وحظيت الخطة، التي اقترحتها موسكو بإنشاء مناطق أمنة بموافقة الوفود المشاركة.

ولكن ممثلي المعارضة السورية المسلحة غادروا المفاوضات قائلين إنهم لا يستطيعون قبول الاتفاق.

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