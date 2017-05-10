ترامب يقيل مدير إف بي آي جيمس كومي

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي(إف بي آي).

و قال البيت الأبيض في بيان له "إن كومي لم يعد قادرا على قيادة الوكالة و تطبيق القانون بفاعلية."

وتأتي هذه الإقالة "المفاجئة" بعد الكشف عن إعطاء كومي معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الأسبوع الماضي.

وكان كومي يقود تحقيقا للمكتب حول مزاعم بشأن العلاقة بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا.

و يرى محللون أن إقالته ستغذي المخاوف بشأن نزاهة التحقيق وستجدد الدعوات إلى إجراء تحقيق مستقل.