ما قصة المسلم الذي جلس بجانب نجل دونالد ترامب في الطائرة؟

محمد عامر الملقب بـ "مو عامر" أمريكي من أصل فلسطيني يقدم كوميديا "الستاند أب" في مدن وولايات مختلفة في أمريكا.

جذب محمد الأنظار إليه مؤخرا بعد أن نشر صورة له وهو يجلس بالقرب من إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال رحلة جوية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى اسكتلندا.

وقال عامر إنه انتهز فرصة الرحلة وسأل إريك عن طبيعة الإدارة الأمريكية وآراء ترامب حول المهاجرين.

وأضاف: " قدمت له نفسي باسم محمد، ثم قلت أنا مسلم ولا أفعل الأشياء التي تروجونها عن المسلمين".

وكان رد إريك ترامب: " يا رجل، لا تصدق كل ما تقرأ، ونحن لا نفعل ذلك. حاول أن تأخذ الأمور ببساطة ".