مرصد الأزهر" هل يعمل لمواجهة التطرف أم لتحسين صورة المؤسسة الدينية؟

أصدر "مرصد الأزهر لمكافحة فتاوى التشدد والإرهاب" في القاهرة، تقريرا جديدا كشف فيه عما أسماه ب"التفوق النوعي" للجهاز الإعلامي لتنظيم الدولة الإسلامية.

ويراقب الأزهر ما يبثه التنظيم من فيديوهات وتسجيلات صوتية تظهر وحشية اتباع التنظيم في العالم العربي خاصة أثناء معركة استعادة الموصل بالعراق، وذلك بهدف بث الرعب في قلوب أعداء التنظيم حول العالم.

ويعمل مرصد الأزهر منذ نحو عامين على تتبع صفحات التنظيمات الدينية المتشددة حول العالم والرد على ما يأتي فيها من معلومات متطرفة

ويقول منتقدو المرصد إنه محاولة لتحسين صورة المؤسسة الدينية المتهمة بتدريس بعض المناهج التي تكرس للعنف والتشدد.

تقرير عطية نبيل.