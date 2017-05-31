ما هي الأبعاد العسكرية و الاستراتيجية للضربات المصرية في ليبيا؟

اتسع نطاق الغارات التي تشنها القوات الجوية المصرية ضد أهداف يعتقد أنها معسكرات لمتشددين ليبيين، لتطال مناطق جديدة في "الجفرة" و"هون" الواقعتين في وسط ليبيا.

وكان سلاح الجو المصري قد شن ست ضربات جوية قبل 4 أيام استهدفت "درنة" و"الجبل الأخضر" في شرق ليبيا.

وتقول مصر إن هذه الضربات الجوية تأتي في إطار "حق الدفاع الشرعي عن النفس" ردا على هجوم تعرضت له حافلة تقل أقباطا قبل أيام في محافظة المنيا بصعيد مصر راح ضحيته 29 شخصا.

وتتهم القاهرة تنظيمات وصفتها بالإرهابية تتمركز في ليبيا بالمسؤولية عن الحادث.

تقرير عطية نبيل.