السلطات تكشف هوية منفذي هجوم ليلة السبت الماضي في لندن والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص

كشفت السلطات البريطانية عن هوية منفذي هجوم ليلة السبت الماضي في لندن والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وقالت الشرطة إن المهاجم الأول يدعى كورام بات، 27 عاما، باكستاني المولد من منطقة باركنغ في لندن، وكان معروفا للشرطة وجهاز الأمن الداخلي البريطاني MI5، لكن لم تكن هناك معلومات استخباراتية بشأن تخطيطه لهجوم.

أما المهاجم الثاني يدعى رشيد رضوان، 30 عاما، من المنطقة نفسها ويزعم أنه مغربي-ليبي.

و يدعى المهاجم الثالث يوسف زغبة، وهو من أصل مغربي، ويحمل الجنسية الإيطالية، ويبلغ من العمر 22 عاما.

وقد قتلتهم الشرطة بعد أن قتلوا سبعة أشخاص وجرحوا 48 آخرين، إذ قادوا سيارة مستأجرة ليدهسوا بعض المشاة على جسر "لندن بريدج" قبل أن يترجلوا منها ويطعنوا عددا آخر في سوق قريب منه.