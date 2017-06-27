ما هي أبرز الهجمات التي استخدم فيها السلاح الكيمياوي في سوريا؟

أعلنت الولايات المتحدة أنها رصدت "استعدادات محتملة" لشن هجوم باستخدام أسلحة كيماوية في سوريا، محذرة الحكومة السورية من الإقدام على مثل هذه الخطوة.

وقال البيت الأبيض إن الاستعدادات مشابهة لأنشطة مماثلة سبقت هجوما يُشتبه بأنه كان بأسلحة كيماوية في أبريل/ نيسان.

وهدد البيان الأمريكي الرئيس السوري بشار الأسد بدفع "ثمن باهظ" إذا وقع هجوم آخر بأسلحة كيماوية.

ونددت روسيا بالتحذير الأمريكي. ووصف الكرملين الثلاثاء التهديد الأمريكي بأنه "غير مقبول".

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين "ليس لدينا أي معلومات عن التهديد باحتمال استخدام أسلحة كيمياوية".

واستعرضت بي بي سي أبرز الهجمات التي استخدم فيها السلاح الكيمياوي في سوريا منذ اندلاع الأزمة في البلاد.