إسرائيل تعلن القنيطرة منطقة عسكرية مغلقة

أعلن الجيش الاسرائيلي إغلاق محيط مدينة القنيطرة في هضبة الجولان المحتلة وسمح فقط لسكان المنطقة بالدخول إليها كإجراء احتياطي، بعد سقوط قذائف مصدرها الأراضي السورية على الجزء الذي تحتله اسرائيل.

ويسود جو من التوتر في المنطقة بعد غارات شنها الجيش الإسرائيلي على مواقع للجيش السوري الأحد 25 يونيو/ حزيران أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود سوريين بالاضافة إلى تدمير دبابتين ومدفع رشاش.

وتقول اسرائيل إن الهدف من الإجراء الجديد هو تحذير الجيش السوري من السماح لعناصر إيرانية ومقاتلين من حزب الله بفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية.

تقرير عصام عكريماوي.