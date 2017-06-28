حاملة طائرات اقتراضية في بريطانيا

كيفية تدرب الطيارين على الهبوط على حاملة الطائرات الجديدة "الملكة اليزابث"
تعتبر حاملة الطائرات "الملكة اليزابث" من أكبر وأكثر السفن الحربية البريطانية تطورا.
طولها 284 مترو يبلغ عدد افراد الطاقم 900 شخص تقريبا.
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كيفية تدرب الطيارين على الهبوط على حاملة الطائرات الجديدة "الملكة اليزابث"
تعتبر حاملة الطائرات "الملكة اليزابث" من أكبر وأكثر السفن الحربية البريطانية تطورا.
طولها 284 مترو يبلغ عدد افراد الطاقم 900 شخص تقريبا.