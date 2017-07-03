ماذا قال عمدة لندن لبي بي سي بمناسبة عيد الفطر؟

نظم عمدة لندن صديق خان احتفالية بمناسبة عيد الفطر في ميدان الطرف الأغر في وسط العاصمة البريطانية حيث ألقى كلمة حول أهمية التضامن الاجتماعي في هذه المدينة التي تمتاز بتنوعها الثقافي و تقبلها لمختلف الأديان.

ويأتي الحفل هذا العام بعدما شهدت المملكة المتحدة عددا من الحوادث التي اعتبرتها الحكومة أعمالا إرهابية وقع أحدها في منطقة لندن بريدج الشهيرة، فيما استهدف هجوم آخر مسلمين خارج مسجد فنسبري بارك شمال العاصمة.

وقال صديق خان إن شهر رمضان كان أكثر صعوبة، ليس فقط بسبب طول فترة الصيام، ولكن للأسف فى هذا الشهر الكريم، رأينا الهجمات الإرهابية على لندن".

تقرير هادية العلوي.