قطر تسلم الكويت ردها على مطالب الدول المقاطِعة الأربع

وصل وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى الكويت، بحسب ما ذكرته قناة الجزيرة الإخبارية، لتسليم رد بلاده على مطالب الدول الأربع.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الوزير القطري يحمل رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتضمن رد قطر على قائمة المطالب المقدمة من دول الحصار عن طريق الكويت يوم 22 يونيو/حزيران الماضي.

وكانت السعودية وثلاث دول عربية أخرى قد مددت المهلة التي منحتها لقطر لقبول مطالبها، لمدة 48 ساعة إضافية، قبل أن تواجه مزيدا من العقوبات.

وانتهت ليل الأحد المهلة الأولية الممنوحة لقطر كي تقبل بالمطالب الـ13 لتلك الدول، ومنها إغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية.