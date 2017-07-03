قرية يسكنها اربعة اشخاص فقط

يسكن قرية تيلت كوف اربعة اشخاص فقط لذا تعتبر أصغر قرية في كندا.

في اوج ازدهارها بلغ عدد سكان القرية الفا شخص حيث كان هناك عمل في المنجم.

لكن بع انهيار المنجم حزم معظم السكان حقائبهم ورحلوا عن البلدة.