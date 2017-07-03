قرية يسكنها اربعة اشخاص فقط
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قرية يسكنها اربعة اشخاص فقط

  • 3 يوليو/ تموز 2017

يسكن قرية تيلت كوف اربعة اشخاص فقط لذا تعتبر أصغر قرية في كندا.

في اوج ازدهارها بلغ عدد سكان القرية الفا شخص حيث كان هناك عمل في المنجم.

لكن بع انهيار المنجم حزم معظم السكان حقائبهم ورحلوا عن البلدة.