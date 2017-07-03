عمدة مكسيكي يتزوج تمساحا
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عمدة مكسيكي يتزوج تمساحا

  • 3 يوليو/ تموز 2017

يقوم عمدة قرية أواكساكا في المكسيك كل عام بالزواج من تمساحا من اجل جلب الحظ

تعود هذه الطقوس في القرية إلى عام 1789.