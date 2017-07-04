اختراق موقع التلفزيون اللبناني "رداً على انتهاكات عرسال"

أعلن الجيش في لبنان عن وفاة 4 معتقلين خلال عملية عرسال الأمنية قبل بدء التحقيق معهم بسبب أمراض مزمنة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل انتقادات وجهها ناشطون للجيش اللبناني بسبب ما أسموه سوء معاملة للاجئين.

وقد داهم الجيش مخيمين في بلدة عرسال الحدودية يوم الجمعة الماضي.

وقال الجيش إنه واجه خلال المداهمة هجمات من خمسة انتحاريين.

واخترقت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم "جيش الثورة السوري الإلكتروني" الموقع الالكتروني لتلفزيون لبنان الرسمي، وقالت إنه ردٌ على الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا.

تقرير كارين طربيه.