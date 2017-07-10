حماس تقيم مجلس عزاء للجنود المصريين

تعهد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية باستمرار الحركة في ضبط الحدود مع مصر.

وشدد على أن "كل معركة خارج أرض فلسطين هي عملية تبديد لطاقات الأمة ونزيف دائم في غير محله" على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات هنية بعد تقارير صحفية وتصريحات لمسؤولين إسرائيلين بأن بعضا ممن نفذوا هجوم الجمعة على الجيش المصري في سيناء كانوا أعضاء سابقين في كتائب القسام،التابعة لحماس.

وكانت حماس أقامت في غزة مجلس عزاء للجنود المصريين الذين قتلوا في شمال سيناء الجمعة، وتوافد إلى بيت العزاء آلاف من أبناء قطاع غزة، وفصائل وحركات فلسطينية على رأسهم حركة حماس التي قدم رئيس مكتبها السياسي العزاء على رأس وفد رفيع من الحركة.

تقرير عطية نبيل.