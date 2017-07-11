ما هو مصير أبو بكر البغدادي؟

مع استعادة مدينة الموصل، يحيط الغموض والضبابية شخصية زعيم تنظيم الدولة الاسلامية أبو بكر البغدادي والطريقة التي يتعامل بها مع الواقع الميداني.

ويختلف البغدادي في سلوكه عن بقية زعماء الحركات الجهادية المتطرفة كأسامة بن لادن وأبو مصعب الزرقاوي إذ لا يشارك أتباعه خلال المواجهات.

ولم يظهر زعيم التنظيم المتطرف سوى مرة قبل ثلاث سنوات في جامع النوري عندما أعلن ما يسمى دولة الخلافة.

ورغم تضارب الأنباء حول مصير البغدادي ما إذا كان حيّا أو قتل كما ورد في عدد من الأنباء خلال فترات متفرقة، إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إنه يملك معلومات مؤكدة عن مقتله.