لقاء نجل ترامب بمحامية روسية يثير جدلا في البيت الأبيض

قال النجل الأكبر للرئيس دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز الأمريكية بأنه لم يبلغ والده بشأن اجتماعه بمحامية روسية العام الماضي، لتعرض عليه كما يبدو المساعدة في حملة الانتخابات الرئاسية.

وأثنى ترامب على ابنه الأكبر مشيدا بشفافيته وواصفا إياه بأنه من طراز رفيع.

وكان ترامب الابن قد نشر تفاصيل رسائل بريدية تظهر موافقته على تلقي معلومات من قانوني روسي تحتوي معلومات حساسة ومضرة بالمرشحة الديمقراطية للإنتخابات الرئاسية المنصرمة هيلارى كلنتون.

وقد أثارت الرسائل العديد من ردود الفعل بين الديمقراطيين والجمهوريين.

تقرير لقمان أحمد.