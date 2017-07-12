إلى أين تنمو القارة الأفريقية؟

تقدر الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 9,8 مليار شخص بحلول عام 2050.
ومن المتوقع أن يمثل سكان القارة الأفريقية نحو 40% من سكان العالم بحلول عام 2100، وفقا للأمم المتحدة.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
تقدر الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 9,8 مليار شخص بحلول عام 2050.
ومن المتوقع أن يمثل سكان القارة الأفريقية نحو 40% من سكان العالم بحلول عام 2100، وفقا للأمم المتحدة.