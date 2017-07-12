إلى أين تنمو القارة الأفريقية؟

تقدر الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 9,8 مليار شخص بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أن يمثل سكان القارة الأفريقية نحو 40% من سكان العالم بحلول عام 2100، وفقا للأمم المتحدة.