قضايا عديدة شدت اهتمام المغردين العرب، من بينها المواجهات التي شهدتها باحة المسجد الأقصى الجمعة 14 يوليو/تموز، ومغردون خليجيون يدونون ما تعلموه من الحصار، ولهيب الحرائق المندلعة في غابات الجزائر تشعل تويتر.

#موقف_اثر_فيك_فالحصار

دون نشطاء ومغردون عرب عبر نوافذهم الالكترونية ما تعلموه من الأزمة الخليجية عبر هاشتاغ #موقف_اثر_فيك_فالحصار.

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وقد سجل الهاشتاغ أكثر من 50 ألف تغريدة يرجع أغلبها إلى مغردين قطريين وسعوديين.

وتحدث المغردون القطريون عن التغييرات التي فرضها الحصار على حياتهم اليومية كتأثر علاقاتهم الأسرية والسفر والتجارة.

كما كتبوا على الهاشتاغ الدروس التي استخلصوها و الخبرات التي اكتسبوها من الحصار.

وأشارت المغردة لؤلؤة بن جاسم إلى الجوانب الإيجابية من الحصار، فغردت قائلة " إيجابيات الحصار عرفنا الأصدقاء من الأعداء، دعمنا منتجاتنا المحلية، والتفافنا حول حكومتنا أظهرنا أننا دولة ذات سيادة وأن قرارنا السياسي حر لا يتبع أحد."

أما مختار حبيش فكتب " #موقف_اثر_فيك_فالحصار طبعا الأثار السلبية هي تشتت الأسر والروابط الاسرية والحالات الإنسانية وفجور الخصومة لا تخدم الشعوب لابد من احترام الاخر."

وناشد مغردون خليجيون حكامهم إنهاء الخلاف، و تغليب العقل والإخوة على العداوة والمقاطعة.

وحذر هؤلاء من أن إطالة عمر الأزمة سيفكك مجلس التعاون الخليجي و يخلق بؤرة توتر جديدة في منطقة تعصف بها الأزمات منذ عقود، حسب قولهم.

لم تخل بعض التغريدات من انتقادات لاذعة للقنوات العربية التي قالوا إنها أخفقت في امتحان الأخلاق التي وجدت نفسها فيه.

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#عملية_المسجد_الأقصى .. مغردون يتساءلون "هل نشهد انتفاضة جديدة؟ "

ما زالت المواجهات التي شهدتها باحة المسجد الأقصى، تشغل اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العرب.

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وقد قُتل شرطيان إسرائيليان وأُصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون بالقرب من المسجد الأقصى. وأعقبت العملية إغلاق جميع بوابات المسجد الأقصى لثلاثة أيام ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة منذ عام 1969، إضافة لاعتقال 13 من حراسه وإغلاق جميع مكاتب الأوقاف.

وعبر هاشتاغ #انتفاضة_القدس، و#عملية_المسجد_الأقصى، انبرى مغردون في تقديم قراءاتهم للعملية، إذ اعتبروها نقلة نوعية للعمليات في القدس.

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وعبر مغردون عن رضاهم عن العملية و عن أملهم في أن تمهد لانتفاضة جديدة، حيث غرد عمر الحسن قائلا " اعتقال الاحتلال الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار المقدسة وقتله 3 فلسطينيين وغلقه المسجد الأقصى أمام المصليين كل ذلك سيشعل انتفاضة جديدة."

وشدد المتفاعلون مع هاشتاغ #انزل_صلي_بالأقصى أن القدس وفلسطين ستبقى القضية المركزية وبوصلة العرب. ودعوا الزعماء العرب للاصطفاف مع الشعب الفلسطيني وإلى تجريم التطبيع.

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في المقابل، أدان البعض العملية و دعوا لاعتماد لغة الحوار للالتزام بالمعاهدات الدولية.

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ومن ناحية أخرى، قوبلت الإدانات للعملية بهجمة شرسة، وانتقد نشطاء ما وصفوه بالسكوت المخجل للعلماء والحكام العرب إزاء ما يحدث في القدس.

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#اغيثوا_خاوتنا_في_جبال_القبايل

تصدر هاشتاغ #اغيثوا_خاوتنا_في_جبال_القبايل قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في الجزائر، تزامنا مع اندلاع حرائق هائلة بمنطقة القبائل شرقي البلاد.

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وأتت النيران بهذه المنطقة على المحاصيل الزراعية ومئات أشجار الزيتون وحرق عدد من إسطبلات المواشي.

وأعرب المغردون عن تضامنهم مع سكان المنطقة وتداولوا صورا وثقت الأضرار في الغابات.

وانتقد آخرون تعامل الحكومة مع الحرائق التي تندلع كل صيف مع ارتفاع درجات الحرارة وطالبوا بوضع خطة وطنية لحماية الغابات وتسخير كل الوسائل المادية والبشرية لحماية الغابات بالمنطقة.

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