غرق سيارة بالطين
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انهيار طيني يدفن سيارات في الصين

  • 15 يوليو/ تموز 2017

يظهر مقطع فيديو، التقط بواسطة كاميرا مثبتة داخل سيارة، انهيارا طينيا في الصين تسبب بدفن عدد من المركبات.