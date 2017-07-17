بشرى الفاضل : حكاية البنت التي طارت عصافيرها

لقاء خاص مع الكاتب السوداني الدكتور بشرى الفاضل، مؤلف المجموعة الفائزة بجائزة كين للأدب الأفريقي في لندن " حكاية البنت التي طارت عصافيرها".

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