ماذا تفعل لو لسعك قنديل البحر؟

انتشرت قناديل البحر بأعداد كبيرة على السواحل المصرية، خاصة الساحل الشمالي، بشكل سبب إزعاجا لآلاف المصطافين في الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة البيئة المصرية إن قنديل البحر من نوع "الربلم الجوال" ظهر في شتاء هذا العام في لبنان وإسرائيل وقبرص، وازداد امتداده الجغرافي على الساحل المصري ليصل مؤخرا إلى الساحل الشمالي الغربي.

وأضافت أن ظهور قناديل البحر بأعداد كبيرة سيكون له تأثيرات سلبية على البيئة البحرية وصحة الإنسان والثروة السمكية والصناعات الشاطئية.

وأوضحت الوزارة أن الأمر مجرد ظاهرة طبيعية. وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وانتشار التلوث ساهما في انتشارها.

كما يعتقد أن الصيد الجائر للسلاحف البحرية كان أحد العوامل التى ساعدت في تفاقم مشكلة غزو قناديل البحر للسواحل المصرية مؤخرا.

وصادرت وزارة البيئة المصرية 40 سلحفاة بحرية من الباعة والصيادين فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، و أعادتها إلى البحر المتوسط في محاولة للسيطرة على تلك الظاهرة.

فما هي أعراض التعرض للسعة قنديل البحر؟ وكيف يمكن معالجتها؟