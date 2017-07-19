"يأتون ليلا ويختارون نساء لممارسة الجنس معهن"

ناشدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الدول والجهات المانحة التبرع بمبلغ قدره أربعمائة مليون دولار للمساهمة في ثني المهاجرين عن السفر من ليبيا إلى إيطاليا عبر البحر.

وتطالب المفوضية بانتهاج استراتيجية شاملة يشارك فيها الاتحاد الأوروبي والدول التي يمر المهاجرون عبرها بالإضافة إلى بلدانهم الأصلية.

وتشمل تلك الاستراتيجية تشجيع المهاجرين على تقديم طلبات اللجوء في بلدانهم الأصلية وإقامة ملاذات آمنة للمهاجرين داخل ليبيا وتحسين عمليات البت في طلبات اللجوء في الدول الأوروبية.

ويقدر عدد المهاجرين الذين ماتوا غرقا في البحر المتوسط في الأشهر الستة الأخيرة بألفي شخص.

فريق بي بي سي التقى بعض المهاجرين على متن سفينة إنقاذ قبالة السواحل الليبية

تقرير رامي رحيم.