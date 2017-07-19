قوات سوريا الديموقراطية: سنتصدى لأي تدخل تركي في عفرين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن خمسة عشر من مقاتلي الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا قتلوا في اشتباكات مع قوات سورية الديمقراطية ذات الغالبية الكردية شمالي سورية.

وأضاف المرصد أن الاشتباكات التي وقعت في محيط بلدة عين دَقنة، أسفرت أيضا عن إصابة أربعة من المقاتلين الأكراد أحدهم إصابته خطيرة.

وتتواصل التهديدات التركية، بشن عملية عسكرية واسعة النطاق تحت اسم (سيف الفرات)، ضد وحدات حماية الشعب ذات الاغلبية الكردية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وتسعى كل من موسكو وواشنطن لثني أنقرة عن إطلاق تلك العملية.

تقرير شهدي الكاشف.