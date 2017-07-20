الحاكم العام الكندي "يلمس ذراع" ملكة بريطانيا

التقطت عدسات المصورين الصحفيين في بريطانيا لحظة قيام الحاكم العام الكندي ديفيد جونستون بلامسة ذراع الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وهو ما يعد خرقا للبروتوكول الملكي.

وكان جونستون قد استضاف الملكة يوم الأربعاء أثناء احتفال في العاصمة البريطانية لندن بالذكرى الـ 150 على تأسيس كندا.

وشوهد جونستون وهو يكاد يلامس ذراع الملكة أثناء هبوطها درجات سلم.

وقال جونستون إن البساط الزلق كان السبب وراء خرقه للبروتوكول وقيامه بلمس ذراع الملكة، مؤكدا بإنه كان حريصا على عدم تعثر الملكة على درجات السلم.

وكان الحدث قد أثار ردود فعل إعلامية في بريطانيا غير أن كثير من المواطين لم يروا فيه حدثا