صاحب ديسباسيتو: كل ما اردت أن أدفع الناس إلى الرقص

أصبحت أغنية "ديسباسيتو (ببطء) Despacito" للمطرب لوي فونسي أكثر الأغاني استماعا على الإنترنت على الإطلاق، بعد ستة أشهر فقط من إصدارها.

ولعبت الأغنية 4 مليارات و600 مليون مرة، عبر خدمات الاستماع على الإنترنت، متصدرة بذلك أغنية جاستين بيبر "آسف - Sorry" التي كانت تتمتع بهذا اللقب.

وقال فونسي - الذي ينحدر من بورتوريكو ويغني بالأسبانية - لبي بي سي "ما حدث لهذه الأغنية هو أمر جنوني".

وأضاف "لا أريد أن أستخدم كلمة "صدفة" لأني كنت بالفعل أريد كتابة أغنية تحدث أثرا، ولكني لم أخطط أبدا لها لأن تتجاوز كل الحدود".

"كل ما أردته أن أدفع الناس إلى الرقص".