بالفيديو: زلزال يضرب جزر يونانية وسواحل تركيا

ضربت هزة أرضية عنيفة منطقة بحر إيجة، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل في جزيرة كوس اليونانية، وفقا لمصادر.

وضرب الزلزال، البالغة قوته 6.7 درجة بمقياس ريختر، منطقة بطول 12 كيلومترا قرب السواحل التركية، وبعمق عشرة كيلومترات في شمال شرقي الجزيرة اليونانية، وفقا لمركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

وأصيب مئة شخص على الأقل جراء الزلزال، كما خلف أضرارا في بعض مباني الجزيرة، التي تعد أحد المزارات السياحية المشهورة.

وأصيب العديد من الأشخاص في مدينة بودروم التركية، أثناء محاولة الفرار من المباني أثناء الهزة الأرضية.