قتيلان بإطلاق نار في مبنى سكني للسفارة الإسرائيلية بالأردن

يجري رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات بشأن الحادث الذي شهدته السفارة الإسرائيلية في عمان ليلة أمس كما أعلن عن إرجاء الاجتماع الأمني للحكومة الاسرائيلية حتى الرابعة بتوقيت غرينيتش.

وكان أردنيان توفيا متأثرين بجروح أصيبا بها خلال حادث إطلاق نار في مجمع السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، كما أصيب شخصان آخران أحدهما إسرائيلي.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن أردنيين يعملان بشركة أثاث دخلا مجمع السفارة قبل إطلاق النار، و سقط أحدهما قتيلا.

ويتزامن الحادث مع توتر يشهده الأردن على خلفية الإجراءات الأمنية الإسرائيلية الأخيرة في القدس الشرقية.