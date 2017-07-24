"كشك الفتوى" في مترو أنفاق مصر

نفذت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أحد أكبر الهيئات الدينية في العاصمة المصرية القاهرة، أول تجربة بإنشاء مركزا للإفتاء داخل محطة مترو "الشهداء"،لتقديم الفتوى لمن يطلبها من المرتادين.

ويقول المسؤولون عن المبادرة إنها جاءت لتلبية احتياجات المواطنين للمعرفة ومواجهة الفتاوى المضللة التي تحاول بعض التيارات المتطرفة ترويجها.

ولخص الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، محي الدين عفيفي، أسباب مبادرة المجمع لإنشاء "أكشاك" الفتوى بـعبارة "محاربة التطرف".

وأضاف عفيفي لبي بي سي: "الهدف من هذه الأكشاك هو مواجهة فوضى الفتاوى المغلوطة باسم الدين، ومواجهة الفكر المتطرف الذي يتعسف في تفسير النصوص الدينية، والالتحام بالجماهير، وقطع الطريق على أدعياء الدين."