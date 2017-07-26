كاميرا مراقبة ترصد عراك بين سارق مسلح وزبون
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سرقة فاشلة لمحل ستاربكس

  • 26 يوليو/ تموز 2017

اعتقد سارق مسلح أن مقهى ستاربكس سيكون هدفا سهلا للسرقة لكن الأمر لم يكن كذلك.

كان السارق يرتدي قناعا ومسلحا بسكين وسلاحا مزيفا، لكنه جوبه من قبل أحد الزبائن.