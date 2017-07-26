سرقة فاشلة لمحل ستاربكس

اعتقد سارق مسلح أن مقهى ستاربكس سيكون هدفا سهلا للسرقة لكن الأمر لم يكن كذلك.
كان السارق يرتدي قناعا ومسلحا بسكين وسلاحا مزيفا، لكنه جوبه من قبل أحد الزبائن.
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اعتقد سارق مسلح أن مقهى ستاربكس سيكون هدفا سهلا للسرقة لكن الأمر لم يكن كذلك.
كان السارق يرتدي قناعا ومسلحا بسكين وسلاحا مزيفا، لكنه جوبه من قبل أحد الزبائن.