عباس : لا تغييرات على المواقف الفلسطينية الرافضة لما يحدث في القدس

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس " أنه اذا لم تعد الأمور في مدينة القدس إلى ما كانت عليه قبل الرابع عشر من يوليو تموز الجاري ، لن تكون هناك أي تغييرات على المواقف الفلسطينية الرافضة للاجراءات الاسرائيلية في المدينة."

وأشار خلالها الى ان العلاقات الثنائية الفلسطينية الاسرائيلية لن تعود الى طبيعتها دون زوال الإجراءات الاسرائيلية ضد المسجد الاقصى ومحيطه في البلدة القديمة .

وكانت إسرائيل زودت مداخل المسجد الأقصى ببوابات إلإلكترونية كاشفة للمعادن، وهي الإجراءات التي أدت إلى وقوع اشتباكات مميتة واحتجاجات من جانب الفلسطينيين الذين اعتبروها محاولة إسرائيلية لتأكيد سيطرتهم على المسجد الأقصى.