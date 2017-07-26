بالفيديو: طلقات تحذيرية من سفينة أمريكية على زورق إيراني

أطلقت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية طلقات تحذيرية تجاه زورق إيراني قرب شمالي منطقة الخليج بعد أن اقترب الزورق إلى نحو 137 مترا من السفينة، بحسب ما قاله مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول اشترط عدم الكشف عن هويته قوله إن السفينة (يو إس إس ثاندربولت) أطلقت طلقات تحذيرية على زورق إيراني كان يسير بسرعة عالية، بعد تجاهله نداءات الراديو وصافرة السفينة.

ووقعت الحادثة حوالي الساعة الثالثة صباحا، بحسب التوقيت المحلي، الثانية عشرة بحسب توقيت غرينتش.

وقد توقف الزورق الإيراني عقب إطلاق الطلقات التحذيرية، ثم واصلت السفينة الأمريكية السير بعد ذلك.