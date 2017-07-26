السراج وحفتر يتفقان على وقف إطلاق نار مشروط في ليبيا

تعهد رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، والقائد العسكري في شرق ليبيا، خليفة حفتر، بالالتزام باتفاق مشروط لوقف إطلاق النار في أعقاب محادثات بينهما بوساطة فرنسية.

وكان السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا المعترف بها من طرف الأمم المتحدة، واللواء حفتر، الذي تسيطر قواته على شرقي البلاد، قد اجتمعا في باريس يوم الثلاثاء.

ويهدف اللقاء إلى إنهاء الصراع الذي عصف بالبلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الطرفين المتنازعين قد يصبحان عن قريب رمزا للمصالحة في ليبيا.