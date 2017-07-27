احتفالات بإزالة البوابات الإلكترونية عند مدخل الأقصى

احتفل آلاف الفلسطينيين بإزالة البوابات الإلكترونية عند مدخل الحرم الشريف في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة.

و كانت إسرائيل قد أقامت بوابات إلكترونية على المدخل الرئيس لباب الأسباط بالمسجد الأقصى، وفي ساحته الرئيسية بعد مقتل اثنين من جنودها في القدس برصاص مسلحين فلسطينيين، قتلتهم الشرطة لاحقا.

وعارض الفلسطينيون بشدة تلك الإجراءات الأمنية التي اتخذتها إسرائيلو و امتنعوا عن دخول الحرم القدسي، احتجاجا على ما اعتبروه محاولة إسرائيلية لبسط السيادة عليه.

وقرر المجلس الأعلى للأوقاف في القدسالخميس استئناف الصلاة في المسجد الأقصى، وذلك بعدما أكملت السلطات الإسرائيلية إزالة المعدات الأمنية.