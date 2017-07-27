بالفيديو: اشتباكات الأقصى بعد ساعات من استئناف الصلاة

أفادت الأنباء الواردة من القدس بوقوع عشرات المصابين في اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين، مع دخول آلاف المصلين إلى باحة المسجد الأقصى لإنهاء مقاطعة للصلاة هناك احتجاجا على إجراءات أمنية جديدة.

واستخدمت القوات الإسرائيلية قنابل الصوت للسيطرة على الحشود التي اندفعت مع فتح آخر بوابة بعد أزمة حالت دون فتحها لساعات، بحسب وكالة رويترز.

ونشبت بعض الاشتباكات داخل الحرم، بينما اندلعت مواجهات في محيطه.

و كانت إسرائيل قد أقامت بوابات إلكترونية على المدخل الرئيس لباب الأسباط بالمسجد الأقصى، وفي ساحته الرئيسية بعد مقتل اثنين من جنودها في القدس برصاص مسلحين فلسطينيين، قتلتهم الشرطة لاحقا.

وعارض الفلسطينيون بشدة تلك الإجراءات الأمنية التي اتخذتها إسرائيل و امتنعوا عن دخول الحرم القدسي، احتجاجا على ما اعتبروه محاولة إسرائيلية لبسط السيادة عليه.

غير أن المجلس الأعلى للأوقاف في القدس قد قرر الخميس استئناف الصلاة في المسجد الأقصى، وذلك بعدما أكملت السلطات الإسرائيلية إزالة المعدات الأمنية.