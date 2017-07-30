الملك المغربي للمسؤولين " إما أن تقوموا بمسؤولياتكم أو تنسحبوا"

وجه الملك المغربي محمد السادس في خطاب، ألقاه بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتوليه الحكم، انتقادات لاذعة للنخب والقوى السياسية في البلاد .

وقال ملك المغرب إن بعض السياسيين انحرفوا بالسياسة، كما أن المواطن لم يعد يثق بهم، وخاطب المسؤولين بقوله "إما أن تقوموا بمسؤولياتكم أو تنسحبوا".

وأضاف الملك بأن تقاعس الأحزاب السياسية عن القيام بدورها زاد تأزيم الأوضاع، ووضع القواتِ الأمنية في مواجهة المواطنين، في إشارة إلى أحداث مدينة الحسيمة.

يذكر أن الاحتجاجات في مدينة الحسيمة بمنطقة الريف المغربية استمرت أكثر من 7 أشهر على الرغم من إعلان الملك فتح تحقيق في تعثر المشاريع التي كان قد أطلقها في المدينة قبل 20 شهرا.