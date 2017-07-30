وزير خارجية البحرين لقطر: مستعدون للحوار بشروط

قال بيان صادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر إنها مستعدة للحوار مع الدوحة شريطة تطبيقها للمطالب الـ 13 التي طرحتها سابقا.

وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إن " الدول الأربع أبدت استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ".

وجاء البيان في نهاية لقاء وزراء الخارجية في العاصمة البحرينية المنامة لبحث الأزمة الخليجية التي شارفت على شهرها الثاني.

وكانت الدول الأربع قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو/ حزيران على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة.