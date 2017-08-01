مشروع_البحر_الأحمر يثير اهتمام المغردين على تويتر

مصدر الصورة Google

#مشروع_البحر_الأحمر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #مشروع_البحر_الأحمر بعد أن أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع سياحي في المملكة تحت مسمى مشروع "البحر الأحمر".

وحصد الهاشتاغ أكثر من 90 ألف تغريدة منذ إطلاقه مساء أمس الاثنين. وأتت غالبية التغريدات مرحبة بهذا الإعلان بينما تحدث البعض عن الحاجة للاستثمار في قطاعات أخرى مثل الصحة والعمل بدلا من السياحة.

#بمجدك_احتميت

مصدر الصورة Twitter

وإلى لبنان حيث أطلق الجيش اللبناني هاشتاغ #بمجدك_احتميت للاحتفال بالعيد الثاني والسبعين لتأسيس الجيش. وحصد الهاشتاغ أكثر من 10 آلاف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتحدث المغردون عن أهمية دور الجيش في الحفاظ على الاستقرار وحماية المواطنين وتقوية دور الحكومة والبرلمان.

#الافضل_للبنت_الزوج_ام_الوظيفه

وإلى موضوع آخر حيث أطلق مغردون في عُمان هاشتاغ #الافضل_للبنت_الزوج_ام_الوظيفه للحديث عن دور المرأة في المجتمع العُماني. وولًد الهاشتاغ نقاشا بين المغردين تمحور حول ما إذا كان العمل يؤثر على فرص المرأة في الزواج و تحقيق الاستقرار العائلي.

واستخدمت مغردات الهاشتاغ للدفاع عن حقوق المرأة وأهمية دمج المرأة في قطاع العمل.

#كلمه_تهديها_لمحاربي_السرطان

وإلى موضوع آخر حيث أطلق مغردون هاشتاغ #كلمه_تهديها_لمحاربي_السرطان حيث حصد أكثر من 25 ألف تغريدة على مدار الساعات الماضية. وانتشر الهاشتاغ في دول عربية عدة مثل السعودية والبحرين وتركيا.

واستخدم بعض المغردين الهاشتاغ للتحدث عن تجاربهم خلال محاربتهم لمرض السرطان بينما تحدث آخرون عن تجارب أقربائهم وأصدقائهم. واستخدم بعض المغردين الهاشاغ للتحدث عن الحاجة لبعض الدول العربية للاستثمار في قطاع الصحة حتى يتوفر العلاج لأكبر عدد من المرضى.