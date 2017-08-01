ما الطريق الذي سيسلكه مسلحو جبهة النصرة إلى إدلب؟

تغادر قافلة حافلات منطقة الحدود السورية اللبنانية وهي تقل آلاف اللاجئين السوريين ومئات من مقاتلي جبهة فتح الشام "النصرة سابقا" من الحدود اللبنانية إلى المنطقة التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة في سوريا في عملية تبادل بسجناء تابعين لحزب الله.

وتأخرت مغادرة الحافلات من الاثنين إلى الثلاثاء انتظارا لوصول بقية الحافلات التي يقدر عددها بـ98 حافلة من الجانب السوري، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام حزب الله.

وسينقل في هذه العملية، بناء على اتفاق لوقف إطلاق النار بين المسلحين السوريين وحزب الله نحو 9 آلاف شخص بينهم مئات المقاتلين واسرهم.

وتضمن الاتفاق بين الجانبين أيضا مغادرة مسلحي جبهة النصرة من منطقة الحدود اللبنانية حول بلدة عرسال، مع أي مدنيين آخرين موجودين حاليا في مخيمات اللاجئين القريبة ويرغبون في المغادرة.