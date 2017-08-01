استقالات وإقالات في عهد ترامب
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هل تهدد الاستقالات والإقالات إدارة ترامب؟

  • 1 أغسطس/ آب 2017

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدير الاتصالات في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي بعد مرور 10 أيام فقط من توليه مهام منصبه.

ولا تعد إقالة سكاراموتشي مسألة معزولة في الإدارة الأمريكية الجديدة، إذ طالت الإقالات والاستقالات عدة مناصب عليا في الولايات المتحدة. وأبرزها إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي واستقالة مستشارالأمن القومي للرئيس ترامب مايكل فلين، إضافة لاستقالة كبير موظفي البيت الأبيض، رينس بريبوس.

ويقول خبراء ومحللون سياسيون إن تكرار ظاهرة الإقالات، تكشف عن خلل عميق في البيت الأبيض. وينفي ترامب ذلك قائلا إن تعيين العسكري جون كيلي مؤخرا ككبير موظفي البيت الأبيض من شأنه "ضبط " الوضع.

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